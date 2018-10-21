"Живых никого не вижу": Таинственное судно обнаружено около берегов Приморья
Житель Приморского края снял на видео дрейфующее в открытом море судно, на котором не наблюдается людей. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на iz.ru
По словам автора ролика, он запечатлел таинственное судно в заливе Восток вблизи Находки.
«Иду в заливе Восток. Непонятно, живых никого не вижу», –– рассказал мужчина.
Он предположил, что небольшой корабль может быть корейской шлюпкой.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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