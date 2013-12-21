Тело рыбака с перевернувшейся лодки нашли спасатели на о. Ханка в Приморье

24 октября спасатели приняли сообщение о том, что в районе озера Ханка Приморского края, в окрестностях села Степное, перевернулась лодка с людьми на борту. По предварительной информации, четверо мужчин, несмотря на сильный ветер, дождь и большую волну, пошли на лодке проверять рыболовные сети и перевернулись. В результате происшествия двоим мужчинам удалось спастись, судьба остальных пострадавших пока остается неизвестной, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГКУ «ДВРПСО МЧС России».

В район происшествия были направленны спасатели. В ходе поисковых работ при обследовании береговой линии озера протяженностью 10 километров тело одного из пострадавших обнаружено, эвакуировано с базы отдыха на лодке и передано сотрудникам полиции. Поиски второго пострадавшего продолжаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]