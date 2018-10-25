"Вести: Приморье. Интервью": Экономическое развитие Дальнего Востока без науки невозможно
"Вести: Приморье. Интервью" с Валентином Сергиенко, академиком РАН, председателем Дальневосточного отделения РАН, вице-президентом РАН.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.09.2017 Председателем ДВО РАН вновь избран академик Валентин Сергиенко
-
09.02.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Валентином Сергиенко
-
20.12.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Валентином Сергиенко
-
21.09.2015 Интервью с Екатериной Хомечко, председателем Приморского краевого отделения Российского детского Фонда
-
19.09.2015 Интервью с вице-президентом фонда "Сколково" по развитию Дальнего Востока Юрием Сапрыкиным
-
18.08.2014 Председатель ДВО РАН Валентин Сергиенко отмечает 70-летний юбилей
Добавить комментарий