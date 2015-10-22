Стало известно, когда на Владивосток обрушится самый сильный дождь

В 10 утра 26 октября во Владивостоке начнется дождь, который будет идти по нарастающей в течение всего дня, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайты прогноза погоды.

Пик непогоды придется на девять часов вечера, всего ожидается выпадение до 20 мм осадков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]