Стало известно, когда на Владивосток обрушится самый сильный дождь
В 10 утра 26 октября во Владивостоке начнется дождь, который будет идти по нарастающей в течение всего дня, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайты прогноза погоды.
Пик непогоды придется на девять часов вечера, всего ожидается выпадение до 20 мм осадков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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