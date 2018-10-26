Каждый год в крае почти шесть тысяч человек попадают в больницы с инсультом. 80 процентов из них становятся инвалидами. В преддверии всемирного дня борьбы с этим заболеванием, врачи Приморья готовят специальную акцию.

То, что инсульт случается только у пожилых людей, - миф, говорят врачи. В последнее время страшный диагноз ставят и молодым людям. Алёне Скакун — 22 года. Удар случился неожиданно.

Алена Скакун, пациент: «Я понимаю, что в 22 года ты не думаешь о том, что обычно может случиться с человеком, там, в 50, 60 и так далее лет. Врачи говорят, что я хожу лучше их. Так что все в порядке».

У истории студентки Алены Скакун счастливый конец. Позади серьезная реабилитация. Все благодаря тому, что девушка вовремя попала в руки врачей. Именно этот момент на языке специалистов называется «терапевтическое окно», когда за 4,5 часа можно успеть спасти человека.

Дмитрий Хан, заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: «За последний год, благодаря вот этой деятельности, то, что фонд делает, у нас количество людей, поступающих в окне, вдвое».

Невролог Дмитрий Хан — основатель специального фонда, активно пропагандирует диагностику под названием «удар». Слово складывается из букв, обозначающих три основных симптома инсульта.

Дмитрий Хан, заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: «Улыбка: У - это улыбка. Д - это движение, это слабость в руке с одной стороны. А — это артикуляция, это нарушения речи, которые есть у пациентов».

А буква «р» - это решение - набрать «103» с мобильного и спасти человеку жизнь. О технике «Удар» Дмитрий Хан рассказывает даже в школах. Чтобы максимальное количество людей знало, как распознать инсульт. В преддверии всемирного дня борьбы с этим заболеваем, 27 октября, в одном из торговых центров города состоится акция «Мы выбираем жизнь».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]