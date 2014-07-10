13 человек заявили о желании стать губернатором Приморья

Три самовыдвиженца и 10 партийных кандидатов подали в избирательную комиссию Приморья заявления о том, что они планируют бороться за пост приморского губернатора, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что избирком Приморья в пятницу начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. С начала дня в пятницу избирком Приморья принял документы на выдвижение на выборы губернатора от врио главы края Олега Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, Олега Митволя от партии "Зеленые" и главы приморского отделения "Деловой России" Алексея Тимченко, выдвинутого региональным отделением Партии роста. От ЛДПР документы подал депутат ГД Андрей Андрейченко. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис подала документы для выдвижения от партии "За женщин России". От партии «Коммунисты России» планирует подать документы Максим Сурайкин. Также сообщается, что самовыдвиженцем на выборы идет член "Единой России" и помощник депутата Госдумы Вячеслав Гнездилов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]