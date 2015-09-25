Китайские предприниматели предпочитают приморскую сою за ее качество. Видеорепортаж Анны Маричевой
Свыше ста тысяч тонн сои уже собрали аграрии на полях Приморского края. И это только половина плана. Уборочная кампания продолжается. Почему приморская соя так ценится не только в России, но и за рубежом?
В этом году урожай сои вырос примерно на 10 процентов. Таких результатов удалось достичь благодаря, как ни странно, современным технологиям. Агрономы совершенствуют систему питания, защиты и саму технику возделывания культуры, от посева до сбора урожая.
- Должна быть соевая жатка, которая копирует рельеф, так как залегание нижнего боба у сои находится на высоте 5 см от почвы.
В Приморье свои правила диктует погода. Большое количество осадков здесь на руку сельхозпроизводителям, которые выращивают сою. Именно в июле и августе, когда в Приморье гостят циклоны, этой культуре необходимо много влаги.
Михаил Олейник, главный агроном: «Если для сравнения берем: центральная часть России — это 400 мм, в Приморье — 800, и для получения высоких урожаев сои этого хватит».
Существует и ряд проблем. К примеру, в Приморье — нехватка кадров. Такая специальность, как механизатор, не особо популярна в местных учебных заведениях. Поэтому сейчас кадры выращивают внутри аграрных компаний.
Сергей Бабко, генеральный директор агрокомпании: «Мы начинаем с работы с институтами, профучилищами, подбираем способных ребят, которых ведем к совершенствованию всех технологических операций».
После распада СССР в крае восстанавливать производство сои пришлось практически с нуля. Но уже сейчас эта культура, выращенная на приморских полях, ценится по всей стране и не только. Большая часть идет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Лиу Хаоцзюнь, предприниматель из Китая: «В Приморском крае очень много экологически чистых территорий. Во всем мире считается, что здесь — одна из самых плодородных земель с большим количеством чернозема. Поэтому вся соя, которая выращивается в Приморье, обладает отменным качеством».
В Китае на российскую сою большой спрос. Она экологически чистая, полезная, к тому же имеет невысокую цену. Только одна компания каждый год закупает до 100 тысяч тонн сои из России. В Приморье же как на экспорт, так и на импорт идет равный объем сельхозкультуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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