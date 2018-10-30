Экстремальный трюк готовят в цирке Владивостока. Видеорепортаж Марии Ежевской
Волшебство на манеже демонстрируют повелители трех стихий. Во Владивостокском цирке прошла премьера «Шоу воды, огня и света». На арену вышли обладатели самых престижных премий мира, которые подарили зрителям яркое, таинственное и весёлое шоу. Куда стоит сходить школьникам и их родителям в дни каникул?
С первых секунд погружают в таинственный мир цирка. Атмосферу создаёт световое шоу. И тут же под куполом сложнейшие трюки гимнастки. Маргарита Чомахидзе признаётся, выходить на арену первой - непросто. Но именно ей удаётся вместе со своим юрким канатом раскачать публику.
Маргарита Чомахидзе, гимнастка на корд-де-волане: «Корд-де-волан — это один из древнейших видов. Нужно рассчитывать каждый отход, ни раньше, ни позже, в определенной точке. Каждый трюк по-своему сложный».
Номера, которые исполняют артисты в «Шоу воды, огня и света» и на мировых цирковых аренах практически не встретить. Трюки отважных шотландцев на «Колесе смелости» вскружат голову и заставят сердце замереть.
У жонглёра вместо привычных булав и колец — шляпы. А клоуны — это актёры, музыканты и танцоры в одном лице, с лёгкостью бьют чечетку и дают рок-концерт.
Артём Бабинов, клоун: «Мы отучились в театральном институте решили что нужно освоить новых интересных навыков, чтобы удивлять зрителя, потому что в наше время это очень тяжело».
На арену выходят самые экзотичные животные: южно-африканский дикобраз, темпераментные обезьяны. Под куполом выступают и пернатые артисты - самые большие в мире попугаи ара.
Анар Джабраилов, жонглёр и дрессировщик обезьян: «Когда мы здесь работали, мне было 10 лет, это было 17 лет назад, я первый раз дебютировал здесь с животными, с обезьянками впервые работал здесь во Владивостоке, мне это запомнилось».
Второе отделение погружает в магию цирка. Эти иллюзии — собственные разработки цирковой династии Сокол — секреты они тщательно хранят. Даже на тренировки посторонних не пускают. Во Владивостоке отец и сын покажут и самый свой сложный трюк.
Анатолий Сокол, заслуженный артист России: «Один из центральных трюков — это цепь и колба — трюк Гарри Гудини, его мы создавали два года».
Алексей Сокол, иллюзионист: «Ходили к специальным мастерам, которые учили нас задерживать дыхание. Первые полгода, когда я выходил, безумно боялся, ладошки потели».
Сейчас из пут Алексей выбирается с лёгкостью, ладошки потеют лишь у зрителей. Приморцев программа талантливых артистов поразила. Отзывчивую публику благодарит и цирковая труппа, приглашает во Владивостокский цирк новых гостей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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