Проверки на дорогах. Сотрудники Гостехнадзора провели внезапный рейд по станам сельскохозяйственной техники в Ханкайском районе. Кроме местных производителей там работают и китайские арендаторы. Собранный урожай риса и сои они увозят к себе на родину. Насколько добросовестно работают наши «китайские товарищи» на приморской земле!? Максим Каленник привез неутешительные вести с полей.

После просьбы сотрудника Гостехнадзора показать документы на технику китайский тракторист, везущий риса телегу, напрочь забывает русский язык и впадает в театральную задумчивость.

Андрей Фомин, инспектор Гостехнадзора: «Вот проблема у китайских граждан! Ничего не имеют, никаких удостоверений».

Но вдруг он достает из широких штанин - не паспорт, конечно, но, почти дубликатом бесценного груза - таинственные замусоленные бумажки. Похожи на те самые китайские грамоты, но с русским переводом: весьма странное водительское удостоверение Китайской Народной Республики и любопытная медицинская страховка: «Цуй Хунбао! Застрахован по программе «Везде как дома»».

На полях Ханкайского района китайские арендаторы и вправду чувствуют себя как дома. Документов на технику нет, разрешений на работу при себе тоже не держат. Местные говорят: творят, что хотят!

Андрей Баранюк, комбайнер-механизатор: «Дороги портят! Мы уже замучились грейдеровать! Машины потом не проезжают. И ездят в сырую погоду, у них шипы на тракторах».

А еще у русских арендаторов вызывает интерес и питательный процесс. Чем же удобряют китайские коллеги свою сою и рис на наших ханкайских равнинах!?

Андрей Баранюк, комбайнер-механизатор: «Ну, я не знаю, чего они добавляют. Но смотришь на их поля - без сорняков! У нас соя в траве, а у них чистая».

После китайских методов ведения сельского хозяйства что-либо вырастить на приморской земле годами не получается. Земля выжата как лимон, а иногда еще и отравлена.

Максим Каленник, корреспондент: «А вот еще одно нарушение от китайских сельскохозяйственных рабочих - свою технику, комбайны, они заправляют прямо здесь, на полях! Топливо привозят сюда в этих бочках. Делать это запрещено».

Андрей Фомин, инспектор Гостехнадзора: «Вот видите, наглядно, заправка производиться с бочки, стоит насос. Провод к аккумулятору. И заправляются. Топливо проливается на землю, оно у вас под ногами. Вот так, легко и просто, убивается земля!»

Пять крупных хозяйств с китайскими рабочими работают в Ханкайском районе. Осмотр техники толком не проходят и не всегда ее регистрируют. Накануне в Михайловке, на встрече с местными производителями руководитель Приморья однозначно заявил.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Направить специалистов, если там применяются запрещенные удобрения, взять анализы земли и расторгнуть договор! Запретить использование, и горячий привет!»

Сотрудники Гостехнадзора продолжают проверки на пыльных дорогах приморских полей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]