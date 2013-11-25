Дмитрий Медведев посетит Приморье
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ближайшие дни может посетить Приморский край с рабочим визитом, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Газета.Ru.
По данным издания, визит состоится во второй половине нынешней недели, перед поездкой премьер-министра России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), либо сразу после него. Саммит АТЭС запланирован на 15-17 ноября в Папуа-Новой Гвинее.
Отмечается, что о программе визита Дмитрия Медведева в Приморье будет сообщено дополнительно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.08.2018 В правительстве России раскрыли тайну исчезновения Дмитрия Медведева
-
11.08.2018 Дмитрий Медведев о авиабилетах на Дальний Восток (видео)
-
07.05.2018 Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку
-
28.05.2016 Путин прокомментировал слова Медведева о нехватке денег
-
13.05.2014 Дмитрий Медведев считает перспективным использование транзитного потенциала Дальнего Востока
-
25.11.2013 Медведев посоветовал Рогозину не называть Дальний Восток ближним
Добавить комментарий