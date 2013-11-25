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Дмитрий Медведев посетит Приморье

Дмитрий Медведев посетит Приморье

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ближайшие дни может посетить Приморский край с рабочим визитом, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Газета.Ru.

По данным издания, визит состоится во второй половине нынешней недели, перед поездкой премьер-министра России на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), либо сразу после него. Саммит АТЭС запланирован на 15-17 ноября в Папуа-Новой Гвинее.

Отмечается, что о программе визита Дмитрия Медведева в Приморье будет сообщено дополнительно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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