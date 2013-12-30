Знаменитая гостиница Vlad Motor Inn в пригороде Владивостока закрылась

С 1 ноября знаменитая гостиница Vlad Motor Inn в районе станции Санаторной закрылась на реконструкцию. Трехзвездочный отель в канадском стиле просуществовал более 25 лет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Гостиницу Vlad Motor Inn (ул. Восьмая, 35), открытую в 1992 году канадскими инвесторами, закрыли на реконструкцию. Деревянное здание за годы жизни обветшало, а сама гостиница стала убыточной. Чистая прибыль в 2016 году, по данным ИАС Seldon.Basis, составила -7,9 млн рублей. В последнее время посетители были недовольны работой персонала, высокими ценами на услуги и кухню и устаревшим интерьером.

С ноября трехзвездочная гостиница прекратила работать.

До 2010 года гостиницей занимались иностранные владельцы, однако затем ее продали Дмитрию Дремлюге и Денису Саране. Сейчас Саране принадлежат 37,5% ООО «Влад Мотор Инн Корпорейшн». Дмитрий Дремлюга в прошлом году уступил место в составе учредителей и 62,5% доли своей дочери – Алене Дремлюге.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]