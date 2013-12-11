День рождения Деда Мороза отметят во Владивостоке
«День Рождения Деда Мороза» отметят в воскресенье, 18 ноября, в 13.00 на центральной площади Владивостока.
По словам организаторов, в программе - торжественное прибытие Деда Мороза, поздравления от сказочных персонажей, народные гуляния, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. Также на площадке будет присутствовать благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и фонд помощи животным «Умка», которые приведут на площадку собак в сказочных костюмах. Кроме того, на мероприятии: Парад Снегурочек, выступление творческих коллективов: народные, детские, танцевальный массовый танцевальный флэш-моб, инклюзивные танцы от общества «Ковчег».
Дедушка Мороз будет принимать поздравления от сказочных персонажей и вместе с гостями и жителями Владивостока праздновать свой День Рождения!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.11.2018 Анонс на 18 ноября
-
30.09.2017 Народными гуляньями отметят 80-летие Первореченского района во Владивостоке
-
20.12.2014 Самая восточная в России резиденция Деда Мороза открылась в Приморье
-
08.10.2014 Приморский Дед Мороз со Снегурочкой будут жить в Арсеньеве
-
25.12.2013 Мальчишки и девчонки Владивостока побывали на «Ёлке главы»
-
11.12.2013 900 мальчишек и девчонок Владивостока из малообеспеченных семей попадут на «Елку главы»
Добавить комментарий