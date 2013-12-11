День рождения Деда Мороза отметят во Владивостоке

«День Рождения Деда Мороза» отметят в воскресенье, 18 ноября, в 13.00 на центральной площади Владивостока.

По словам организаторов, в программе - торжественное прибытие Деда Мороза, поздравления от сказочных персонажей, народные гуляния, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. Также на площадке будет присутствовать благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и фонд помощи животным «Умка», которые приведут на площадку собак в сказочных костюмах. Кроме того, на мероприятии: Парад Снегурочек, выступление творческих коллективов: народные, детские, танцевальный массовый танцевальный флэш-моб, инклюзивные танцы от общества «Ковчег».

Дедушка Мороз будет принимать поздравления от сказочных персонажей и вместе с гостями и жителями Владивостока праздновать свой День Рождения!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]