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День рождения Деда Мороза отметят во Владивостоке

День рождения Деда Мороза отметят во Владивостоке

Фото: Кадр из фильма "Морозко"

«День Рождения Деда Мороза» отметят в воскресенье, 18 ноября, в 13.00 на центральной площади Владивостока.

По словам организаторов, в программе - торжественное прибытие Деда Мороза, поздравления от сказочных персонажей, народные гуляния, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. Также на площадке будет присутствовать благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и фонд помощи животным «Умка», которые приведут на площадку собак в сказочных костюмах. Кроме того, на мероприятии: Парад Снегурочек, выступление творческих коллективов: народные, детские, танцевальный массовый танцевальный флэш-моб, инклюзивные танцы от общества «Ковчег».

Дедушка Мороз будет принимать поздравления от сказочных персонажей и вместе с гостями и жителями Владивостока праздновать свой День Рождения!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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