В Приморье за громкое убийство учительницы Анастасии Хроленко молодой мужчина получил почти 10 лет тюрьмы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 21-летнему жителю Октябрьского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствиес

Следствием и судом установлено, что 16 октября 2016 года подсудимый, находясь на участке местности, расположенном около автомобильного моста в селе Новогеоргиевка Октябрьского района, из личных неприязненных отношений к своей 26-летней знакомой, с помощью верёвки придушил ее, а когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, нанёс ей множество ударов тупым предметом по голове. Далее подсудимый, имитируя ДТП, совершил наезд автомобилем на тело женщины. Скрывая следы преступления, подсудимый сбросил тело потерпевшей в реку. Тело потерпевшей обнаружено в реке спустя несколько месяцев.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Вести: Приморье» рассказывали о ходе поисков тела погибшей в своем репортаже «В Покровке продолжают искать тело молодой школьной учительницы».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]