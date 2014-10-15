Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:48
  0

В Приморье за громкое убийство учительницы Анастасии Хроленко молодой мужчина получил почти 10 лет тюрьмы

В Приморье за громкое убийство учительницы Анастасии Хроленко молодой мужчина получил почти 10 лет тюрьмы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 21-летнему жителю Октябрьского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствиес

Следствием и судом установлено, что 16 октября 2016 года подсудимый, находясь на участке местности, расположенном около автомобильного моста в селе Новогеоргиевка Октябрьского района, из личных неприязненных отношений к своей 26-летней знакомой, с помощью верёвки придушил ее, а когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, нанёс ей множество ударов тупым предметом по голове. Далее подсудимый, имитируя ДТП, совершил наезд автомобилем на тело женщины. Скрывая следы преступления, подсудимый сбросил тело потерпевшей в реку. Тело потерпевшей обнаружено в реке спустя несколько месяцев.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Вести: Приморье» рассказывали о ходе поисков тела погибшей в своем репортаже «В Покровке продолжают искать тело молодой школьной учительницы».

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря