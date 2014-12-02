Умный «Терминатор» займется утилизацией автомобилей в Приморье

В ТОР «Надеждинская» начался монтаж металлических конструкций будущего завода по утилизации автомобилей. Завод по утилизации автомобилей «Терминатор» возводит приморский резидент ТОР и японские инвесторы. Каркас будет готов к новому году, затем начнется монтаж ограждающих конструкций. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на россйискую сторону реализуемого проекта.

Детали металлического каркаса заказывались по специальному проекту у российского производителя, всего более 200 тонн конструкций. К настоящему моменту они в полном объеме поступили на стройплощадку.

Заводские мощности «Терминатора» — площадки для приемки, хранения, сепарации и переработки автомобилей — расположатся на площади в три гектара. Площадь застройки сейчас составляет 4 тысячи квадратных метров. «Терминатор» будет не просто утилизировать авто, а осуществлять глубокую, «умную» переработку деталей — резиновых шин, металла, стекла, пластика. Как сообщает японский инвестор, необходимое оборудование, уникальное для российского рынка, уже подобрано и готово к отправке.

Основные этапы реализации российско-японского проекта партнеры обсудили по итогам рабочей поездки на строительную площадку. На первом этапе завод будет утилизировать импортируемую технику, которую будет поставлять Arai Shoji Co. Ltd. — крупнейший автомобильный аукционный холдинг в мире, который в 2020 году отпразднует свое 100-летие. Второй этап — утилизация подержанных автомобилей со всего Дальнего Востока — завязан на соответствующие госинституты: необходимо наладить работу с утилизационным фондом РФ и позволить жителям региона воспользоваться госпрограммой и не только экологично избавиться от старых машин, но и получить скидку на новый автомобиль. Всего на Дальнем Востоке в утилизации нуждаются более миллиона автомобилей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]