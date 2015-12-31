Зелёная комета с синим хвостом приблизится к Земле 27 ноября

Новая комета, обнаруженная астраномами-любителями в начале месяца, 27 ноября приблизится к Земле, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Согласно предварительным данным максимальный её наблюдаемый блеск может составить 5,3 звёздную величину в самом конце ноября — начале декабря.

Комета Мачхолца — Фудзикавы — Ивамото (C/2018 V1) была обнаружена 7 ноября сразу тремя любителями астрономии из Аризоны и Японии, таким образом она и получила своё тройное обозначение. Эта комета впервые прилетала во внутреннюю Солнечную систему и 27 ноября совершит свой самый близкий подход к Земле (0,67 AU).

Пока неясно, будет ли объект виден невооруженным глазом. Сейчас блеск кометы соответствует звезде седьмой с половиной величины, но яркость небесной гостьи быстро растёт, и её с легкостью можно увидеть в телескоп. В период видимости в наших широтах комета будет перемещаться по созвездиям Девы, Весов, Змеи, Змееносца, снова Змеи, Щита и Стрельца. Она будет видна по утрам перед восходом Солнца в восточной стороне неба, а с конца ноября и по вечерам — на западе невысоко над горизонтом.

У недавно обнаруженной кометы Мачхолца — Фудзикавы — Ивамото оказался длинный синий хвост. Майкл Джагер из австрийского Яуэрлинга сфотографировал его 13 ноября. «Я получил это LRGB-изображение вчера утром из тёмной горной местности, использовав 10-дюймовый телескоп и длинную выдержку», — сказал фотограф. Хвост кометы синий, потому что он содержит ионизированный монооксид углерода (CO+) — газ, который флуоресцирует синим в почти вакуумном межпланетном пространстве. Солнечный ветер собирает газообразный материал в прямую линию, направленную от Солнца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]