20-летней жительница Приморья обвинила в похищении дочери ее биологического отца

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило заявление 20-летней местной жительницы о том, что 20 ноября 2018 года бывший сожитель (биологический отец ребенка) забрал и увез в неизвестном направлении их дочь.

На розыск ребенка незамедлительно ориентированы все службы и подразделения ОМВД России по городу Находке. Ориентировки направлены во все территориальные органы внутренних дел Приморского края и в подразделения транспортной полиции.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка.

Сведений о том, что жизни и здоровью девочки может угрожать опасность, в настоящее время не имеется.

ОМВД России по городу Находке разыскивается малолетняя Тимошенко Дарья Юрьевна, 24.01.2017 года рождения, которую увез в неизвестном направлении биологический отец Акопян Вардан Акопович, 18.06.1989 г. р.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 8(4236) 65-20-02, 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]