В последний раз видели во дворе: первоклассница пропала в Приморье

22 сентября 2020 года в Находке пропала Варвара Шулепова, 2013 года рождения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25.

По данным пресс-службы ОМВД России по г. Находке, 38-летняя местная жительница сообщила в полицию о том, что её 7-летняя дочь 22.09.2020 года в 17.00 гуляла на площадке возле дома №4 по улице Малиновского, после чего ушла в неизвестном направлении и не вернулась домой.

Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые заплетены в косу.

Была одета: оранжевая кофта, розовые штаны с блёстками на левой ноге, розовые кроссовки.

При себе имела: сумка через плечо.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребёнка,

просим позвонить по телефонам:

8 (4236) 69 – 67 – 44 , 69 – 67 - 45 – ОМВД России по г. Находке или 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru