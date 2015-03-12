Полиция задержала водителя, сбившего троих пешеходов во Владивостоке
25 ноября 2018 года в 4.25 в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 85 по улице Светланская. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Водитель автомашины Тойота Аллион, двигаясь по улице Светланской со стороны площади Луговой в направлении Центральной площади, сбил троих пешеходов, после чего столкнулся с припаркованными вдоль дороги автомашинами Тойота Приус и Тойота Виц, машины были пусты. Водитель Тойоты Аллион оставил автомашину и скрылся с места происшествия.
В результате автоаварии 26-летний пешеход (мужчина) получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. 30-летний пешеход получил сотрясение головного мозга и отправлен на амбулаторное лечение. Еще один мужчина 1988 года рождения с сочетанными травмами доставлен в реанимационное отделение ВГКБ №1.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность собственника Тойоты Аллион. Им оказался 42-летний житель Владивостока. В момент совершения ДТП он находился за рулем.
Правонарушителя доставили в отдел полиции Ленинского района Владивостока. Свою вину мужчина признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснив, что покинул место ДТП, потому что находился в шоковом состоянии.
В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.27. КоАП РФ (оставление водителем в нарушении ПДД места ДТП, участником которого он являлся).
В Госавтоинспекции также отметили, что к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году мужчину не привлекали.
Фото - УМВД по ПК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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