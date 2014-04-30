Бюджетная "прорва": владивостокские "Хаятты" приносят Сбербанку 500 тысяч в день

На очередной сессии депутаты краевого Заксобрания в очередной раз одобрили продажу пятизвездочных гостиниц на мысе Бурный и Корабельной Набережной во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сказал ио директора департамента земельных и имущественных отношений Андрей Железный, из краевого бюджета на строительство гостиниц потрачено 14,3 миллиарда. Общая же сумма расходов на возведение элитных отелей – 18,72 миллиарда. Максимальная их стоимость при продаже составит 14,397 миллиардов. Продавать будут двумя лотами – здания вместе с землей.

Гостиница на мысе Бурный на торгах будет стоить 6,2 миллиарда (максимум) и 4,1 миллиарда (минимум, если первый аукцион, на повышение, снова не состоится и дойдат до аукциона на понижение). Гостиница на Корабельной Набережной будет стоить максимум 8 с лишним миллиардов, минимум 5.

На сессии были озвучены шокирующие суммы бюджетных затрат, которые приносят недостроенные "Хаятты". Содержание гостиниц обходится краевому бюджету в 32 миллиона рублей ежемесячно. Из этих денег 15 миллионов получает «Сбербанк» в виде процентов. С необходимостью продажи согласились абсолютно все.

Дату и время проведения аукциона огласят позже. Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, к оценке стоимости АО «Дальневосточная инвестиционная группа» привлечет независимого специалиста. А «к проведению аукциона АО "Дальневосточная инвестиционная группа" планирует привлечь организатора торгов АО "Российский аукционный дом"».

К саммиту АТЭС в 2012 году во Владивостоке должны были открыться два пятизвездочных отеля «Hyatt Золотой Рог» и «Hyatt Владивосток Бурный». Но в назначенное время ни один из них не был построен, а в 2014 году стройка и вовсе была заморожена. В итоге отель на мысе Бурном был выставлен на продажу, а «Золотой Рог» в очередной раз планировали открыть к третьему Восточному экономическому форуму (но не открыли).

Предыдущий врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после инспекции по недостроям в 2017-м заявлял, что пятизвездочную гостиницу на мысе Бурном снимают с продажи и будут достраивать своими силами, а «Хаятт» на Корабельной набережной «к сентябрю следующего года можно достроить». По словам Тарасенко, в Следственный комитет был направлен пофамильный список тех, кто нанес региону ущерб при строительстве «Хаяттов».

Новый врио губернатора Олег Кожемяко заявил, что «Хаятты» надо продать за реальную цену на аукционе с обременением в виде обязанности достроить. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что аукцион по продаже «Хаяттов» во Владивостоке объявят в начале 2019 года.

В чем, по Вашему мнению, причина "эпопеи" по сдаче "Хаяттов": - это был изначально "избыточный" проект, который было невозможно закончить - причина в смене власти. Если бы Дарькин остался бы губернатором, "Хаятты" сдали бы еще в 2012 году - в бездарном менеджменте "команды Миклушевского" - это сознательная кампания по изъятию денег из бюджета -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]