Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:38
  0

В Приморье увеличат число сотрудников службы «112»

В Приморье увеличат число сотрудников службы «112»

Фото: Администрация Приморского края

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подписал постановление об увеличении штатной численности краевой службы реагирования при чрезвычайных ситуациях – системы «112».

Как сообщили в администрации Приморского края, с 1 января 2019 года численность сотрудников будет увеличена на 13 человек. Сейчас текущий штат системы «112» – 27 человек, в смену выходят по пять сотрудников, принимающие вызовы от приморцев, попавших в опасную ситуацию и нуждающихся в экстренной помощи.

С начала года служба «112» приняла более 500 тысяч вызовов. Дополнительный штат сотрудников позволит расширить зоны покрытия службы экстренных вызовов.  

Основные задачи системы «112» – прием обращений по принципу одного окна, привлечение дежурных диспетчерских служб «01», «02», «03», «04», «Антитеррор», «ГОЧС» для реагирования. Отличительной особенностью системы «112» является фиксирование всех этапов реагирования и телефонных разговоров, это ведет к усилению ответственности должностных лиц.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря