В Приморье увеличат число сотрудников службы «112»

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подписал постановление об увеличении штатной численности краевой службы реагирования при чрезвычайных ситуациях – системы «112».

Как сообщили в администрации Приморского края, с 1 января 2019 года численность сотрудников будет увеличена на 13 человек. Сейчас текущий штат системы «112» – 27 человек, в смену выходят по пять сотрудников, принимающие вызовы от приморцев, попавших в опасную ситуацию и нуждающихся в экстренной помощи.

С начала года служба «112» приняла более 500 тысяч вызовов. Дополнительный штат сотрудников позволит расширить зоны покрытия службы экстренных вызовов.

Основные задачи системы «112» – прием обращений по принципу одного окна, привлечение дежурных диспетчерских служб «01», «02», «03», «04», «Антитеррор», «ГОЧС» для реагирования. Отличительной особенностью системы «112» является фиксирование всех этапов реагирования и телефонных разговоров, это ведет к усилению ответственности должностных лиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]