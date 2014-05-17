Похищенную девочку из Находки нашли в Хабаровском крае
Поиски годовалой Дарьи Тимошенко, которую 20 ноября биологический отец Вардан Акопян забрал у матери в Находке и увез в неизвестном направлении, проходили в Приморье и Хабаровском крае. Спустя 10 дней ребенка нашли в Советской Гавани, пишет DVHab.ru.
— Мне позвонили и сказали, что задержали Вардана в Советской Гавани. С ним была и моя дочь. Полицейские побоялись, что Даша будет вести себя плохо, и предложили мне приехать за ней. Но все переживания оказались напрасны, — рассказала Кристина Тимошенко, мать похищенного ребенка.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, сейчас полицейские везут Дашу во Владивосток. Там утром 1 декабря ее встретит мама.
— Вардана тоже везут полицейские, но сразу в Находку. Полицейские прислали фотографию моей дочки, с ней действительно все хорошо, — добавила Кристина Тимошенко.
Напомним, ранее в дежурную часть поступило заявление 20-летней жительницы Находки о том, что 20 ноября ее бывший сожитель (биологический отец ребенка) забрал и увез в неизвестном направлении их годовалую дочь. Ориентировки направили во все территориальные органы внутренних дел Приморского края и в подразделения транспортной полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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