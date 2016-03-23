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В СИЗО Уссурийска неизвестные пытались подкинуть алкоголь

В СИЗО Уссурийска неизвестные пытались подкинуть алкоголь

Фото: Wikimapia

Сотрудники СИЗО-2 ГУФСИН России по Приморскому краю предотвратили очередной переброс запрещенных предметов. Так, при обходе режимной территории, прилегающей к учреждению, сотрудники и служебная собака обнаружили пакет с бутылками со спиртосодержащей жидкостью и банками пива.

Собаки по кличке Фокси помогла найти на территории СИЗО-2 в Уссурийске три бутылки по 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью и две банки по 0,5 литров с пивом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Отметим, что родственники осужденных или иные лица, пытаются передать на режимные территории запрещенные к хранению и использованию предметы, используя различные ухищренные способы и средства. На такие тайники с запрещенными предметами служебные собаки проявляют определенное поведение и реакцию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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