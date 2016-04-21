Триумфаторы всероссийского турнира по футболу среди детских домов и школ-интернатов вернулись в Приморье. Главный приз, за который боролись команды, — поездка в Лондон и встреча с игроками знаменитого «Арсенала», которые на днях переиграли соперников из клуба «Хаддерсфилд». Короткая по времени поездка для уссурийских ребят оказалась весьма насыщенной. Яркие моменты пребывания приморцев в Лондоне — в нашем материале.

Тренер Боро Приморац лично приветствует гостей — мальчишек из Приморья. Здесь их ждали давно. Уверенную победу во всероссийском первенстве уссурийцы одержали еще весной, но встреча с футболистами клуба из первой пятерки английской премьер-лиги стала возможна только сейчас, когда команда играет дома. Несколько снимков на память — и сразу на поле, учиться у мастеров.

Советы приморским мальчишкам дает наставник юношеской академии лондонского «Арсенала» Джош Хинксон. Основной упор — на работу с мячом. Ребятам показывали, как лучше менять его траекторию, обводить вокруг препятствий и правильно отдавать любые пасы. Знания тут же закрепили на практике. Товарищеский матч с молодежной сборной «Арсенала» — как раз подопечными Хинксона — тоже часть обмена опытом.

Сергей Молчанов, футболист: «Настраивались на игру, обсуждали, как играть в обороне, как не волноваться, как меняться игроками будем».

Джош Хинксон, тренер академии ФК «Арсенал»: «Встреча закончилась вничью! Но ведь счет не главное сейчас. Посмотрите, сколько азарта было на поле и стремления быть лучшим. В этом наша задача. Для этого мы приглашаем к себе учеников, чтобы показать им возможности роста в профессиональном футболе».

В свободное от тренировок время приморцы много ходили пешком. Привычно дождливая лондонская погода нисколько не мешала юным футболистам знакомиться с городом. В их альбомах теперь масса фотографий с видом на знаменитый Тауэрский мост и в окружении зелени старейшего королевского парка Лондона. Его многочисленные пернатые обитатели до сих пор напоминают, что в свое время Сент-Джеймс был любимым местом охоты коронованных особ.

Пять дней в Лондоне — сегодня уже воспоминание, самое яркое для чемпионов уссурийского двора в уходящем году. Работа со звездами клуба «Арсенал», их советы теперь будут частью ежедневных тренировок уже на родном поле. В ближайшие дни их остановят разве что трансляции игр «Арсенала». Первая из них уже завтра, в рамках «Лиги Европы».

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]