Любителям зимней рыбалки рекомендуют не отходить от берега
В связи с установлением в бухтах Амурского и Уссурийского заливов припайного льда рыбакам рекомендовано не удаляться далеко от берега! - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".
Прогноз погоды по заливам Владивостока для любителей зимней рыбалки:
Уссурийский залив - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Волнение умеренное. Температура воздуха ночью −11…−16 °С, днём −5…−10 °С. Атмосферное давление будет расти.
Амурский залив - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Волнение умеренное. Температура воздуха ночью −11…−16 °С, днём −5…−10 °С. Атмосферное давление будет расти.
Залив Посьета - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Припайный лёд. Температура воздуха ночью −11…−16 °С, днём −5…−10 °С. Атмосферное давление будет расти.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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