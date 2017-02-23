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Любителям зимней рыбалки рекомендуют не отходить от берега

Любителям зимней рыбалки рекомендуют не отходить от берега

В связи с установлением в бухтах Амурского и Уссурийского заливов припайного льда рыбакам рекомендовано не удаляться далеко от берега! - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру"

Прогноз погоды по заливам Владивостока для любителей зимней рыбалки:

Уссурийский залив - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Волнение умеренное. Температура воздуха ночью −11…−16 °С, днём −5…−10 °С. Атмосферное давление будет расти.

Амурский залив - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Волнение умеренное. Температура воздуха ночью −11…−16 °С, днём −5…−10 °С. Атмосферное давление будет расти.

Залив Посьета - без осадков. Ветер северо-западный сильный. Припайный лёд. Температура воздуха ночью −11…−16 °С, днём −5…−10 °С. Атмосферное давление будет расти.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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