Реконструкция стратегически важного владивостокского тоннеля имени Сталина близится к финалу. Последний электропоезд проехал через него 30 сентября 2016 года. Два года метростроевцы со всей страны работали в сложных технических и геологических условиях — беспрерывные потоки грунтовых вод и многочисленные трещины в сводах. Жители города ждут, когда электропоезда вернутся на мыс Чуркина?

Максим Каленник, корреспондент: «Восемь баллов из десяти возможных — так оценили строители сложность глубокой реконструкции владивостокского тоннеля. Его открыли в '35-м году. Десятилетиями он обеспечивал работоспособность всего рыбного порта, флотской нефтебазы и крупнейшей Владивостокской ТЭЦ-2. 80 лет тоннель надежно выполнял свою функцию, но тянуть с ремонтом стратегического для города объекта уже было нельзя».

Начать глобальный ремонт планировали в 2008-м. Но за год до старта Владивосток объявили столицей Саммита АТЭС-2012. Реконструкцию вновь пришлось переносить — тоннель обеспечивал перевозку стратегически важных грузов масштабных строек. Еще четыре года сложной подготовки, и осенью '16-го сюда зашли метростроевцы. Спустя два года сложнейших работ по спасению тоннеля они вышли на финишную прямую.

Юрий Прокаев, руководитель подразделения «Мосметрострой»: «Мы идем в графике, сомнений у нас нет. Основной фронт работ выполнен и по водоотведению, и по обделке рабочего слоя тоннеля, напыляемая гидроизоляция, практически 100% сделано».

Осталось проложить новый безстыковой путь — железнодорожники называют его бархатным — и вернуть контактную сеть. После чего о сложных работах в тоннеле можно забыть на долгие годы.

Юрий Прокаев, руководитель подразделения «Мосметрострой»: «Вообще, по науке, срок между капитальными ремонтами 25 лет. Но применяемые здесь материалы дают срок на 50 лет».

Максим Каленник, корреспондент: «Мало кто знает, что вдоль основного железнодорожного тоннеля идет еще один. Он называется «дренажная штольня».

Все два года пока идет реконструкцию в особом режиме работала главная рыбная станция страны — мыс Чуркин. Поезда пропускали исключительно по ночам.

Иван Трошкин, начальник железнодорожной станции Мыс Чуркин: «В девятичасовой период пропускали пять поездов по прибытию и четыре по отправлению, то теперь шесть поездов принимаем и пять отправляем! На данный момент станция показывает рекордные объемы, которых даже не было до закрытия тоннеля».

Пригородные маршруты электричек, проходящих через тоннель, ежегодно обеспечивали одну шестую часть всего пассажиропотока дальневосточного региона, а это 1 млн 100 тысяч человек. Но большая часть жителей Владивостока может начинать обратный отсчет — Праздник весны и труда пассажиры чуркинской линии отметят вместе с возвращением электричек. А еще: в подарок горожанам от метростроевцев — полностью восстановленные исторические порталы тоннеля имени товарища Сталина с обоих сторон.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]