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Солнечное затмение можно будет наблюдать в Приморье 6 января

Солнечное затмение можно будет наблюдать в Приморье 6 января

Фото: rifey.ru

В воскресенье, 6 января, жители Владивостока и Приморского края смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Максимальную фазу можно будет увидеть около 11.00. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Частичное солнечное затмение будет длиться около 2,5 часов.

По последним расчетам, во Владивостоке затмение при благоприятных погодных условиях можно будет увидеть с 09.34 до 12.24. Максимальная фаза ожидается к 10.57. В это время должно быть видно, как луна закроет 37% солнца. В Дальнереченске потемнеет 42%, в поселке Восток − 44%, а в Агзу − 46%.

В других субъектах Дальнего Востока России затмение будет эффектнее. Так, в Якутии луна закроет больше половины солнца − 63%. В Магадане − около 60%, в Петропавловске-Камчатском − 55%, а в Комсомольске-на-Амуре − 49%.

Солнечное затмение будет видно также в Японии, КНДР, Республике Корея, на востоке Китая, в северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, а также на востоке Монголии.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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