Солнечное затмение можно будет наблюдать в Приморье 6 января
В воскресенье, 6 января, жители Владивостока и Приморского края смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Максимальную фазу можно будет увидеть около 11.00. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Частичное солнечное затмение будет длиться около 2,5 часов.
По последним расчетам, во Владивостоке затмение при благоприятных погодных условиях можно будет увидеть с 09.34 до 12.24. Максимальная фаза ожидается к 10.57. В это время должно быть видно, как луна закроет 37% солнца. В Дальнереченске потемнеет 42%, в поселке Восток − 44%, а в Агзу − 46%.
В других субъектах Дальнего Востока России затмение будет эффектнее. Так, в Якутии луна закроет больше половины солнца − 63%. В Магадане − около 60%, в Петропавловске-Камчатском − 55%, а в Комсомольске-на-Амуре − 49%.
Солнечное затмение будет видно также в Японии, КНДР, Республике Корея, на востоке Китая, в северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, а также на востоке Монголии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.08.2018 В августе приморцы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды
-
11.07.2018 "Кровавую Луну" смогут наблюдать россияне в конце июля
-
21.02.2017 На этой неделе произойдёт солнечное затмение
-
09.03.2016 Во Владивостоке можно было наблюдать частичное солнечное затмение
-
20.03.2015 Солнечное затмение будет видно в России с полудня до половины третьего 20 марта
-
08.10.2014 Сегодня жители Владивостока смогут увидеть сразу два редких астрономического явления
Добавить комментарий