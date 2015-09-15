Родители сбитого машиной во Владивостоке мальчика боятся, что виновник ДТП уйдет от ответственности

Родители сбитого машиной во Владивостоке восьмилетнего мальчика боятся, что виновник ДТП – чиновник «Примгосавтонадзора» – может избежать ответственности. По словам мамы, мужчина после аварии месяц не выходил на связь и отказался возмещать расходы на лечение и реабилитацию ребенка. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, водитель эти обвинения опровергает, поясняя, что готов оплатить больничные расходы, подтвержденные документально.

Как рассказывает мама пострадавшего, Альбина Старостина (супруга владивостокского режиссера Петра Старостина), ДТП случилось еще 24 сентября. В 08:40 мальчик шел в школу, а когда переходил дорогу в районе Иртышской, 18, его сбила Honda Vezel с госномером E 985 HX. За рулем находился заместитель директора КГКУ «Примгосавтонадзор» Юрий Голотвин.

«Мой ребенок давно ходил по этому пути в школу. Это ежедневный маршрут. Когда я уже ехала по делам, мне поступил вызов от него. Я подумала, что сын отзванивается мне, чтобы сообщить, что перешел через дорогу – у нас есть такая договоренность с ним... Но вместо ожидаемой фразы ''Алло, мама, я перешел'' услышала голос незнакомой женщины, которая кричала мне, что сына сбила машина», – вспоминает с ужасом тот день Альбина Старостина.

Альбина сразу поехала к сыну. Мальчик сидел на асфальте и плакал. Он не мог встать, так как получил тяжелую травму правой ноги. Прибывшие медики диагностировали открытый перелом, но, как позднее установили судмедэксперты, у ребенка оказался «закрытый перелом обеих костей (большеберцовой и малоберцовой) правой голени в проекции нижней трети со смещением обломков, сопровождавшийся ссадинами».

Мама уверена – мальчика сбили именно на «зебре». Родители говорят, что на этом участке шли дорожные работы и были расставлены знаки ограничения скорости. Почему в протоколе инспектора ГИБДД информации о временных дорожных знаках не было – не понятно. Также в официальном бланке ДПС указано, что авария случилась «вне зоны пешеходного перехода».

«Удар был сильный, левое зеркало Honda Vezel попросту вылетело от столкновения. Мы полагаем, что скорость машины была выше 60 км/ч. У меня с супругом возник вопрос, почему в протоколе ГИБДД подано как факт, что ДТП случилось не на ''зебре''. Складывается впечатление, будто инспектор ГИБДД в момент аварии находился там и все видел своими глазами, хотя его там не было. В данном случае, должно было быть приписано, что эта информация ''со слов водителя'', – считает Альбина. – К тому же автомобиль после столкновения отъехал на несколько метров с места аварии и припарковался только на следующем повороте, что тоже говорит о том, что водитель хотел переместить машину подальше от пешеходного перехода. Ребенок после наезда машины остался на проезжей части совершенно беспомощным и был вынужден ползти до противоположной части дороги. То, что его не сбили другие проезжающие следом машины, – настоящее чудо. Тормозного пути на дороге не было, со слов водителя, он даже не видел нашего сына и не заметил, как сбил его».

Последствия тяжелой травмы до сих пор не позволяют ребенку полностью восстановиться. Сейчас восьмилетний мальчик по прежнему ходит на костылях. По словам матери, убытки уже составляют около 500 000 рублей.

«После ДТП мы говорили с водителем по телефону один раз, а потом телефон этого человека был недоступен месяц. Дозвониться до него удалось только в начале ноября, он согласился встретиться, но пришел со своим адвокатом. Он спросил у мужа о сыне, назвав его ''этим вашим инвалидом'', а когда речь зашла о возможном возмещении затрат на лечение, этот мужчина с адвокатом предложили нам 60 000 рублей, чтобы мы отказались в дальнейшем от каких-либо претензий и подтвердили это в письменной форме, но это несоизмеримая сумма, когда речь идет о тяжком вреде здоровью ребенка», – говорит Альбина.

Сейчас родители обивают пороги кабинетов следователей и всевозможных инстанций, пытаясь добиться справедливости. Супруги переживают, что дело перешло из дознания следствию еще 30 октября – после установления факта причинения здоровью ребенка тяжкого вреда, что является уголовной ответственностью, согласно ст. 4 УК РФ. Однако доследственная проверка не завершена, решения о возбуждении дела нет.

По данным VL.ru, водителем Honda Vezel, который сбил мальчика, действительно является заместитель директора КГКУ «Примгосавтонадзор» Юрий Голотвин, у которогоо другое видение этой аварии.

«Это случилось примерно в 10 метрах за пешеходным переходом. До него действительно на дороге стояли знаки о ремонте. Скорость, я думаю, не превышала 40 км/ч, я так ехал примерно 60-70 метров до момента столкновения, наверное. Причем, заметьте я не говорю ''до места ДТП'', а ''до места столкновения'' – не я в мальчика врезался, а он неудачно выбежал. У моей машины нет каких-либо фронтальных повреждений, а боковые есть, так как у ребенка попала нога между колесом и крылом», – объясняет Юрий Голотвин.

Обвинения о том, что полтора месяца намеренно не выходил на связь c семьей потерпевшего, он считает необоснованными, так как уезжал на три недели в отпуск в горные районы Приморского и Хабаровского краев, где нет мобильной связи.

«У меня все документально подтверждено, есть скриншоты переписки с отцом мальчика о том, что по возвращении из отпуска я договорился с ним встретиться и поговорить о возмещении расходов на лечение, поскольку я управлял средством повышенной опасности, а значит, обязан возместить прямые расходы на лечение вне всякого исхода, – аргументирует свою позицию водитель. – На встрече с отцом мальчика со мной присутствовал адвокат. Мне папа ребенка представил справки и чеки о прямых расходах на сумму более 100 000 рублей, еще они хотели 80 000 в качестве возмещения зарплаты мамы, так как та не могла работать из-за ухода за ребенком. Мне предоставили и другие бумаги: о необходимости отправки ребенка на санаторно-курортное лечение. Билеты стоят около 50 000 рублей на каждого родственника. Я на это сказал им, что готов возместить только прямые затраты на лечение. Это я был готов сделать моментально, но родители отказались».

Чиновник не отрицает факта, что отъехал на несколько метров после столкновения. Сделал он это для того, чтобы не мешать потоку автомобилей в утренние часы. За это ему выписали штраф 1000 рублей. Предположения родственников мальчика о том, что он мог воспользоваться своими связями, чтобы избежать ответственности, Юрий считает наговорами.

С момента аварии прошло уже два месяца, однако в пресс-службе краевого УМВД сообщают, что проверка все еще не завершена. Сейчас, по данным полиции, продолжается проведение ряда исследований, в том числе назначена автотехническая экспертиза. Водитель прошел медицинское освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в его крови.

УМВД в официальном комментарии уточняет, что, по показаниям очевидцев, место наезда на ребенка находится вне зоны действия нерегулируемого пешеходного перехода. Родители восьмилетнего потерпевшего собираются оспаривать протокол инспектора ГИБДД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]