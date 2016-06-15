Юные жители Врангеля к Новому году получили в подарок обновленный детский сад. В учреждении завершился семимесячный ремонт, который затронул все помещения и внешний облик сада. Средства на эти работы выделила компания «Транснефть» — ее представители участвовали и в торжественном открытии.

Красная лента перерезана, и детский сад в микрорайоне Врангель фактически получил вторую жизнь! Повторное открытие учреждения провели после масштабного капитального ремонта. Здесь заменили все инженерные системы, обновили фасады, внутреннюю отделку групп, установили видеонаблюдение. Сад № 49 стал первым социальным объектом в Находкинском округе, который получил такую адресную помощь от компании «Транснефть».

Денис Чеплянский, генеральный директор ООО «Транснефть – Порт Козьмино»: «Компания «Транснефть» оказывает большую благотворительную помощь социально важным объектам по всей стране. А также содействует обеспечению достойных условий воспитания, образования и сохранению здоровья подрастающему поколению».

В музыкальном зале представителей «Транснефть — Порт Козьмино» поблагодарили и сотрудники и юные воспитанники. Ремонт длился семь месяцев. Теперь — благодаря вложенным благотворительным средствам — во всех детских группах на первом этаже появился пол с отоплением. В комнатах установлены кондиционеры.

Людмила Еманова, и.о. заведующей МБДОУ «Детский сад № 49» г. Находка: «Мы очень довольны. Комнаты новые, свежие. Детский сад благодаря вентиляции задышал. В наших условиях, в Приморском крае, конденсат и большая влажность мешали нам работать. Сейчас все очень хорошо!»

После ремонта в детском саду появились две новые группы — всего их стало 12. Раньше состояние учреждение не позволяло принимать столько малышей. Отныне в детском садике могут находиться 280 ребят одновременно. За это «Транснефть» отдельно поблагодарила администрация городского округа.

Евгения Мухамадиева, заместитель начальника управления образования администрации Находкинского городского округа: «Места в детских садах всегда нужны — Вы сами понимаете. Благодаря тому, что мы здесь введем две дополнительные группы, мы сможем взять детей с полутора лет».

Компания «Транснефть» вложила в капитальный ремонт здесь более 90 миллионов рублей. Но это лишь часть большой социальной программы, которую планируют реализовать на территории Находкинского городского округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]