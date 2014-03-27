Появилось видео с места массового ДТП, после которого 16 человек попали в больницу

Серьезное ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадали почти 20 человек, произошло вечером во Владивостоке. На ул. Некрасовская столкнулись на приличной скорости сразу шесть автомобилей и пассажирский автобус, курсирующий по маршруту №38 Семеновская - Толстого.

Очевидцы стали выкладывать видео с места происшествия. В результате ДТП пострадали многочисленные пассажиры Газели, проезжающие мимо автолюбители грузили пострадавших и увозили в больницу, прибывшие скорые так же госпитализировали пострадавших людей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в эвакуации людей, пострадавших в результате ДТП, было задействовано 6 бригад СМП, в том числе и 2 реанимационных. «Одному человеку потребовались реанимационные мероприятия, в настоящее время пострадавший доставлен в 1000-коечную больницу. Всего службой СМП доставлено 14 человек, в том числе 2-е детей», – сообщили в ведомстве.

Погибших нет. У всех пострадавших отмечаются ушибы и шоковое состояние.

Пострадавших в больнице посетил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он решил лично контрлировать ход доследственных действий происшествия, в результате которого пострадало так много людей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]