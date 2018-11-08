Прокуратура вновь проверяет состояние животных в бухте Средней в Приморье

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по обращению нескольких экологических организаций, которые просят о новой независимой проверке состояния содержащихся в бухте Средней в Приморье косаток и белух. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.



В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки сейчас находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и там же было 90 белух, большинство из которых - детеныши. Власти Приморья ранее обещали уточнить у научного сообщества возможность выпуска морских млекопитающих, чтобы принять решение об их дальнейшей судьбе. Ранее сообщалось, что специалисты трех рыбохозяйственных институтов Дальнего Востока пришли к выводу, что сейчас выпускать содержащихся в центре передержки косаток и белух в природу нельзя.

"Прокуратурой получено обращение от пяти экологических организаций, с просьбой организовать проверку состояния морских животных, содержащихся в бухте средней в связи с тем, что бухта покрывается льдом и это может сказаться на состоянии животных. По обращению проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

Ранее региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" вместе с другими организациями направила в природоохранную прокуратуру обращение о проведении проверки условий содержания животных. По словам председателя совета "Эковахты Сахалина" Дмитрия Лисицына, их волонтеры еще 9 января обнаружили, что внутренняя акватория и вольеры животных этой "китовой тюрьмы" покрываются льдом, что может оказаться опасным для млекопитающих.

"Хоть белухи и являются полярными китами, но они точно также обмораживают спины и плавники, если достаточно долго находятся на поверхности. А если они находятся в таких стесненных условиях: в ограниченных объемах, в ограниченной подвижности, и при этом в охлажденной воде, а если еще и корм будет не совсем соответствовать требованиям, то есть большая опасность, что наиболее ослабленные животные могут заболеть пневмонией. Пневмония - это для китообразных очень распространенное заболевание, когда они содержатся в неволе. И здесь это тоже может случиться, безусловно", - сказал Лисицын.

Однако по мнению научного сотрудника лаборатории исследования и загрязнения экологии Тихоокеанского института океанологии имени В. И. Ильичева, специалиста по морским млекопитающим Владимира Мельникова, опасности для животных это не представляет. "Что касается белух, они спокойно поддерживают полыньи и лунки для дыхания даже зимой. В Приморском крае есть опыт содержания таких животных в открытых вольерах зимой, и белухи нормально переносят такие условия. Если говорить о косатках, то они содержатся в закрытых вольерах, а там значительно теплее и льда быть не должно", - сказал Мельников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]