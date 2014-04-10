«Вести: Приморье. Интервью»: В 2019 году исполняется 135 лет со дня основания Общества изучения Амурского края
«Вести: Приморье. Интервью» с Алексеем Буяковым, председателем Приморского отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.07.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: Какие проекты реализует Приморское отделение Русского географического общества?
-
13.07.2017 Интервью. Анонс. Телеканал "Россия 24.Приморье".
-
23.02.2017 Как рождаются уникальные темы для экскурсий по Владивостоку?
-
19.01.2016 Интервью с Алексеем Буяковым
-
08.02.2015 Владивостокцам раскроют тайну личности начальника Международной военной полиции Самуэля Джонсона
-
10.04.2014 Памятный знак гидрографам-исследователям Дальневосточных морей отреставрируют во Владивостоке в преддверии 130-летия Общества изучения Амурского края
Добавить комментарий