В Приморье начали монтаж моста через реку Маревку, рухнувшего прошлым летом
Сотрудники АО «Примавтодор» начали монтаж временного металлического моста через реку Маревка в Красноармейском районе Приморского края. Работы планируют завершить в течение 10 дней.
Как сообщили в администрации края, длина среднего автодорожного разборного моста составляет 32 метра.
«В настоящий момент завершен монтаж одной полосы моста. Через 7-10 дней смонтируем вторую полосу и откроем движение транспорта», – добавили в Примавтодоре.
Напомним, 25 июня 2018 года в Красноармейском районе просел 60-метровый мост через реку Маревка, соединяющий поселки Измайлиха и Метеоритный с районным центром. Сейчас сообщение между населенными пунктами осуществляется по объездной дороге, однако время в пути занимает намного больше времени, чем напрямую. Чтобы обеспечить жителям района возможность максимально быстро добираться до центрального села Новопокровка, было принято решение об установке временного моста. Параллельно ведется работа по проектированию капитальной мостовой конструкции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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