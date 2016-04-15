75 лет база прибрежного рыболовства в Зарубино обеспечивала местных жителей работой, а приморцев — свежей рыбой. Даже в тяжелые '90-е здесь не сворачивали рыбалку. Но сейчас предприятие стоит без работы, а рыболовецкие суда вмерзают в лед.

Флот на рыбалку не пускают. В конце декабря он бросил якорь у причала. В результате — уже месяц цех сортировки рыбы пуст. Большая часть сотрудников сидит по домам.

Галина Пьянова, рыбообработчик: «Мы работали круглосуточно, весело и здорово. Суда подходили и днем, и ночью. Нам нужны квоты! Мы отдали жизнь этому предприятию, чтобы у нас и работа была, и рыбы было валом».

Галина Павловна сердцем болеет за родное предприятие. Не представляет жизнь в поселке без большой рыбалки: местная база прибрежного флота для Зарубино — градообразующая. Ее продукция на все Приморье известна.

Галина Пьянова, рыбообработчик: «Взять хотя бы иваси. Солили под маринадом и в собственном соусе. Это такая вкуснятина была! Боже мой! У меня в автобусе открылось ведро и запахло. Мне пришлось одно ведро раздать всем, чтобы попробовали!»

Но иваси и другой рыбы больше здесь нет. Как и морского ежа с кукумарией. Предприятие не получило разрешение на промысел и как результат — осталось без квот, 260 человек на пороге сокращения.

Виктор Жуков, директор ООО «Зарубинская база флота»: «Мы обратились с открытым письмом за подписью всех работников базы к губернатору, к главе федагентства Росрыболовства и к полномочному представителю президента РФ. Указали, что мы имеем договоры на вылов, и почему нас лишили квот, нам не понятно. Рассчитываем на соцсправедливость и что госорганы обратят внимание на наше хоть и небольшое но старейшее предприятие в крае».

В прошлом году Зарубинская база перевела 30 млн налоговых отчислений, еще около 40 млн — это зарплатный фонд. На подготовку к большой рыбалке этого года предприятие уже вложило 25 миллионов.

Максим Каленник, корреспондент: «Это противень для рыбы — навага, камбала и минтай. По этой ленте продукция шла на заморозку. По своему прямому назначению они использовались в последний раз месяц назад. Предприятие осталось без квот, и появится ли рыба здесь вновь, сейчас никто сказать не может».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]