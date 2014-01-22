Мэрия установила свободный проезд вдоль будущей стройки бизнес-центра во Владивостоке

Администрация Владивостока установила публичный сервитут на части земельного участка в районе Нижнепортовой, 1, где собираются строить многофункциональный административный комплекс. Под действие сервитута попадает проездная дорога, которая ведет в торговый порт. Таким образом, строители не смогут перекрыть проезд или каким-то образом ограничить доступ граждан на эту часть участка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, на части кадастрового участка 25:28:020031:208 постановлением администрации Владивостока установлен публичный сервитут. 326 квадратных метров в районе Нижнепортовой, 1 будут свободны для доступа горожан и их автомобилей даже тогда, когда на причальной стенке начнется строительство.

Таким образом мэрия обезопасила проездную дорогу по Нижнепортовой, которая ведет на территорию торгового порта. Согласно схеме сервитута, ограничить доступ к дороге застройщик не сможет.

Напомним, на Нижнепортовой будут возводить многофункциональный центр «Океан». Концепция включает также проект накрытия железнодорожных путей и создания дополнительной общественной зоны. Новое общественное пространство свяжет морской вокзал и берега бухты Золотой Рог с центральной площадью города. Пока будущая стройка лишь обнесена забором, никаких работ не проводится. Сдача объекта запланирована на 30 июня 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]