Мэрия установила свободный проезд вдоль будущей стройки бизнес-центра во Владивостоке
Администрация Владивостока установила публичный сервитут на части земельного участка в районе Нижнепортовой, 1, где собираются строить многофункциональный административный комплекс. Под действие сервитута попадает проездная дорога, которая ведет в торговый порт. Таким образом, строители не смогут перекрыть проезд или каким-то образом ограничить доступ граждан на эту часть участка.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, на части кадастрового участка 25:28:020031:208 постановлением администрации Владивостока установлен публичный сервитут. 326 квадратных метров в районе Нижнепортовой, 1 будут свободны для доступа горожан и их автомобилей даже тогда, когда на причальной стенке начнется строительство.
Таким образом мэрия обезопасила проездную дорогу по Нижнепортовой, которая ведет на территорию торгового порта. Согласно схеме сервитута, ограничить доступ к дороге застройщик не сможет.
Напомним, на Нижнепортовой будут возводить многофункциональный центр «Океан». Концепция включает также проект накрытия железнодорожных путей и создания дополнительной общественной зоны. Новое общественное пространство свяжет морской вокзал и берега бухты Золотой Рог с центральной площадью города. Пока будущая стройка лишь обнесена забором, никаких работ не проводится. Сдача объекта запланирована на 30 июня 2020 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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