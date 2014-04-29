Предприятие из Приморья поставило первую партию продовольственной сои в Южную Корею

Одно из крупнейших сельхозпредприятий Приморского края поставило первую партию продовольственной сои в Южную Корею. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Ранее приморские предприятия не отправляли сою напрямую в Корею, практически все поставки совершаются в Китай.

Приморское предприятие в конце прошлого года выиграло один из аукционов, проводимых ежемесячно в Южной Корее. Приморцы участвовали в аукционе через корейских партнеров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]