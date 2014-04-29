Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:21
  0

Предприятие из Приморья поставило первую партию продовольственной сои в Южную Корею

Предприятие из Приморья поставило первую партию продовольственной сои в Южную Корею

Фото: center-qigong.ru

Одно из крупнейших сельхозпредприятий Приморского края поставило первую партию продовольственной сои в Южную Корею. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Ранее приморские предприятия не отправляли сою напрямую в Корею, практически все поставки совершаются в Китай.

Приморское предприятие в конце прошлого года выиграло один из аукционов, проводимых ежемесячно в Южной Корее. Приморцы участвовали в аукционе через корейских партнеров.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря