Пропавший в Приморье ребенок найден мертвым. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, тело мальчика было найдено на территории заброшенного недостроя в поселке Заводском.

Следственный комитет Приморского края проводит проверку по факту обнаружения тела пропавшего мальчика. По предварительной версии, ребенок мог упасть с высоты и погибнуть.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]