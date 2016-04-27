Пропавший в Приморье ребенок найден мертвым
Пропавший в Приморье ребенок найден мертвым. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, тело мальчика было найдено на территории заброшенного недостроя в поселке Заводском.
Следственный комитет Приморского края проводит проверку по факту обнаружения тела пропавшего мальчика. По предварительной версии, ребенок мог упасть с высоты и погибнуть.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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