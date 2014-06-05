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Лыжник-любитель в Приморье разогнался до запредельной скорости и снял все на видео

В Приморье лыжник-любитель смог разогнаться до запредельной скорости, сьезжая с трассы на сопке Обзорной в Арсеньеве. Судя повсему, эксремал готовился осуществить заезд, чтобы снять его на мобильную камеру, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на  @arstv. 

Автор видео Максим Мандрика съезжает с трассы и как видно на кадрах, от которых захватывает дух, догоняет еще одного "крутого" горнолыжника, разогавшегося до огромной скорости. 

По словам очевидцев, скорость лыжника могла превысить более 120 км\ч, при этом он с легкостью лавирвал между другими любителями горнолыжных спусков, прогуливающихся по горе в спокойном темпе. 

Кстати, на скоростном спуске на лыжах спортсмены могут достигать скорость 200 км/час, что выше скорости при свободном падении (в среднем – 190 км/час).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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