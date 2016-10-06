В столице Дальневосточного федерального округа выбирают будущих лидеров страны. Видеорепортаж Елены Штылиной
В кампусе на острове Русский подводят итоги Дальневосточного этапа конкурса «Лидеры России». Более 300 участников со всех регионов Дальнего Востока в течение трех дней состязались за право попасть в финал. Как работает президентская «кузница кадров»?
В студенческий городок на остров Русский съехались управленцы со всего Дальнего Востока. Здесь более 300 молодых конкурсантов, с большими карьерными стремлениями. Среди них — состоявшиеся и будущие бизнесмены, преподаватели вузов, есть даже директоры сельских клубов.
Павел Щербаков, участник конкурса «Лидеры России», г. Благовещенск: «Всегда нужно расширять свой круг общения, и здесь, действительно много лидеров, много специалистов, компетентных в своих областях, с которыми полезно пообщаться»!
Роман Науменко, участник конкурса «Лидеры России», г. Владивосток: «Это очень хорошее место, в котором следует быть людям, которые хотят что-то менять и работать в сфере, которая приносит пользу обществу и стране»!
Чтобы попасть в финал, нужны отличные знания по истории, юриспруденции, а еще опыт руководителя. «Битва управленцев» второй год подряд выявляет первоклассных специалистов до 55 лет, востребованных в разных сферах.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Думаю, что и в городе есть масса организаций, которые сегодня формируют большой объем заказов, через которые проходят большие денежные средства и, конечно, там нужна прозрачность, чистота, нужны новые подходы, которые позволят минимизировать риски, в том числе и коррупционные...»
Проект «Лидеры России» уже зарекомендовал себя, как президентская «кузница кадров». Так, по итогам прошлого года четырех конкурсантов «подковали» до заместителей министров, а двое участников получили должность губернаторов — в Амурской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Но главное для тех, кто стремится к финалу, – продолжить образование в любом из российских вузов. Именно на эти цели победители и получат гранты в размере 1 млн рублей.
Алексей Комиссаров, руководитель конкурса «Лидеры России»: «Программа конкурса долгосрочная и серьезная. Президент РФ озвучил это такой большой, серьезной программой, поэтому уверен, что современных управленцев честных, порядочных, настроенных на служение обществу, будет становиться только больше».
В дополнение к гранту у лидеров появятся наставники среди политиков и топ-менеджеров крупнейших компаний. За такую возможность борьба продолжится в городе Сочи. На чемпионате по итогам региональных конкурсов весной встретятся 300 финалистов, чтобы из них выявить сотню победителей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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