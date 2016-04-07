Смертельное ДТП произошло в приморском поселке

ДТП со смертельным исходом произошло в посёлке сельского типа Подъяпольское. В серьезном ДТП поздним вечером в Приморье погиб водитель автомобиля. Двое пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dpscontrol.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]