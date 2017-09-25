Злостный нарушитель ПДД стал причиной смерти случайного водителя





ДТП со смертельным исходом произошло вблизи села Серафимовка Ольгинского района, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевом МВД.

Установлено, что за рулем фуры находился 29-летний мужчина. При прохождении 360 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово он не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет. Полуприцеп вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Сузуки Эскудо под управлением 46-летнего мужчины.

В результате удара водитель Эскудо получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. В салоне легкового автомобиля также находился пассажир. Мужчина доставлен в больницу с травмами груди и головы.

Водитель фуры не пострадал. На момент ДТП его стаж вождения составил 11 лет, в 2019 году мужчину 12 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе, за нарушение скоростного режима.

ДТП произошло в темное время суток, пасмурную погоду, дорожное покрытие было обработано противогололедными средствами.

По факту автоаварии со смертельным исходом назначен ряд экспертиз. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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