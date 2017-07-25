Не довез: жизнь женщины оборвалась в кювете





В районе 20 км автодороги Прилуки – Усачево – Липовцы в результате ДТП погибла 43-летняя женщина, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе МВД России по Октябрьскому району.

Установлено, что 42-летний водитель автомобиля Тойота Королла, двигаясь в направлении поселка Липовцы, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения транспортного средства.

В момент ДТП в салоне автомобиля помимо водителя находилась 43-летняя женщина. В результате автоаварии она получила травмы, несовместимые с жизнью. 42-летний мужчина направлен на амбулаторное лечение.

Стаж вождения водителя Тойоты 18 лет. В 2019 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.

ДТП произошло в темное время суток на участке с гравийным покрытием.

По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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