Подвезла на тот свет: ДТП унесло жизнь случайного пассажира





Опрокидывании автомобиля произошло в районе 8 км автодороги Владивосток – Находка – Новонежино – Анисимовка, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе УМВД.

Установлено, что 29-летняя женщина — водитель автомобиля Тойота Белта двигалась в направлении поселка Новонежино. В районе 8 км автодороги Владивосток – Находка – Новонежино – Анисимовка автомобилистка не справилась с управлением, зацепила правую обочину и совершила съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП погиб пассажир.

По предварительной информации, водитель и погибший познакомились за несколько минут до ДТП: 59-летний мужчина попросил его подвести.

Стаж вождения женщины – 5 лет. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году она не привлекалась.

Автоавария произошла в светлое время суток, на участке с мокрым асфальтовым покрытием.

По данным Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий: 71 - с материальным ущербом, 5 – с пострадавшими. 2 человека погибли, 3 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 151 транспортное средство.

По фактам происшествий проводятся проверки, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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