На 20-ой международной аграрно-продовольственной выставке во Владивостоке выбрали лучшую продукцию. Компания «Ратимир», в ассортименте которой более 300 наименований: колбас, мясных полуфабрикатов и деликатесов, на этот раз завоевала золотые медали и Гран-при конкурса. Какие товары получили признание покупателей и экспертов?

Столица Дальнего Востока приветствует участников аграрно- продовольственного форума и юбилейной международной выставки. Свою изысканную продукцию здесь представляют 120 сельхозпроизводителей из девяти регионов России, а также восточные соседи из Китая и Южной Кореи. Звание лидера мясной индустрии на Дальнем Востоке вновь подтверждает компания «Ратимир».

- Мясные деликатесы под маркой «Ратимир» действительно заслуживают восхищения и наград. Не даром ведущий дальневосточный производитель выиграл награды на выставке «Дальагро. Продовольствие» — 2019.

На выставку компания «Ратимир» привезла новинки и популярные продукты. Угощение из говядины и свинины высших сортов с удовольствием дегустировали гурманы из Владивостока и Поднебесной! И остались довольны, говорят, вкус и качество — как всегда на высоте!

Ольга Барко, житель Владивостока: «Это — качество, безопасность и вкусно! Это — самое главное!»

Александр Рыжов, житель Владивостока: «У них всегда продукция проверенная, компания крупная и качество соответствует!»

Затем к дегустации приступила экспертная комиссия. По итогам конкурса Золотых медалей удостоились сосиски «Докторские» и новинка компании «Чевапчичи с сыром». Это — ароматные колбаски из мясного фарша для жарки на гриле в духовке или сковороде. А вот Гран-при получили пельмени «Дворянские рецепты», которые стали уже хитом продаж на Дальнем Востоке. А ведь больше 20-ти лет «Ратимир» на рынке и не перестает удивлять покупателей новинками и богатым ассортиментом. Звание «Лучший товар России» получила компания и в прошлом году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]