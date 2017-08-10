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Вчера, 13:31
 

Китайцы подделывают приморские колбасы и сосиски. Как отличить оригинал от контрафакта. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной.

Бизнесмены бьют тревогу. Все чаще в регионах нашей страны стали подделывать приморские бренды. Компании вводят в заблуждение покупателей. О том, как отличить оригинал от фальсификата - наш репортаж.

На Дальнем Востоке участились случаи копирования приморского бренда «Ратимир». Недобросовестные компании подделывают фирменный и зарекомендовавший себя товарный знак.

Петр Мизонов, коммерческий директор компании «Ратимир»: - "Потребителям, приобретая нашу продукцию, необходимо обращать внимание на внешний вид самой продукции."

На логотипе компании «Ратимир» изображен флажок с воином в красно-белой цветовой гамме. На ленте под ним название бренда. А внизу этикетки ярко зеленая полоска, как символ экологичной продукции.

Петр Мизонов, коммерческий директор компании «Ратимир»: - "Обязательно обращайте внимание за оборотную часть продукции. Там полностью указан состав и производитель. Если возникли какие-то вопросы, отзывы о продукции, вы всегда можете обратиться либо на сайт производители, либо по телефону, который указан на оборотной стороне нашей продукции."

«Ратимир» уже больше 20-ти лет один из ведущих мясных брендов на Дальнем Востоке. Ассортимент компании насчитывает около 360 наименований. За вкусом, а главное качеством колбас, полуфабрикатов и копченостей следит команда профессионалов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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