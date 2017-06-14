"Грабителей с большой дороги" отправили в суд

Трое приморцев "исполнили" роль плохих парней из фильма а ля "Бумер". На трассе А-181 они в открытую похитили деньги у гражданина КНР, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Прокуратурой Анучинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Михайловского района, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, преступление совершено в сентябре 2018 г. в районе автомобильной дороги «А – 181 Осиновка – Рудная Пристань».

Фигуранты, действуя с целью открытого хищения имущества гражданина КНР, подъехали к его автомобилю, и, удерживая потерпевшего, насильно достали из кармана его брюк денежные средства в размере 65 тыс. рублей.

После этого злоумышленники скрылись с места преступления, распорядившись похищенным по собственному усмотрению, разделив между собой деньги.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Анучинский районный суд для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]