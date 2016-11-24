В последний рабочий день в Приморье будет тепло и солнечно

Сегодня, 23 мая, в Приморье в основном без осадков, лишь в северных районах местами ещё сохранятся кратковременные дожди. День ожидается теплее, чем вчера, +17…+24 °С, на северо-востоке местами +11…+16 °С. В краевой столице сегодня погода с переменной облачностью, осадков не предвидится. День обещает быть теплее на 3–4 градуса, чем был вчера.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в пятницу осадков в Приморье не ожидается. В нижней тропосфере северо-западные потоки поменяются на юго-западные, на край будет поступать хорошо прогретая воздушная масса с центральных районов Китая, и температурный фон будет расти. Днём в континентальной части столбики термометров поднимутся до +25…+33 °С. На побережье ветер с моря понизит температуру, +17…+24 °С. Фон ночных температур +2…+10 °С, на южном побережье до +13 °С.

Во Владивостоке в пятницу сохранится тёплая и без осадков погода. Днём свежий южный ветер. Минимальная температура останется прежней, а максимальная немного понизится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]