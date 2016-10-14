В Приморье утвержден новый лесной план, согласно которому запрещается в «зонах покоя» вести промышленную заготовку липы. Соответствующий документ подписал губернатор края Олег Кожемяко. Также рассматривается вопрос о запретите экспорта кругляка и дощечек из липы и дуба.

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Николай Пудрик родился на Украине. И знаком с пчелиным характером с самых ранних лет. В детстве на пасеку бегал помогать за янтарную награду, ароматные соты. В Приморье пчеловодством он занялся уже вплотную будучи взрослым человеком.

Николай Пудрик, пчеловод: «Они подают мне толчок к работе, смотря на них, как они трудятся. Жизнь вместе с ними становится веселей».

Липа — главный поставщик нектара для приморских пчел. Тонну его дает гектар возрастного дерева, причем за сравнительно небольшой срок — около двух недель.

Николай Пудрик, пчеловод: «Остальные растения — это для поддержки. Основное с липы. Разнотравье, которое в Приморском крае, в данной местности Уссурийского района есть, но тоже не является большим».

Вот только в последние годы медовое дерево стало исчезать. Причем спиливают липу не «черные лесорубы», а вполне легальные заготовители с разрешениями на вырубку. А ведь в Приморье до 2007 года действовал запрет. Свой охранный статус медонос потерял с появлением нового лесного кодекса.

Николай Пудрик, пчеловод: «'18, '17 года, когда рубка липы превзошла все нормативы, которые были даже при Советском союзе. Я даже не могу понять, почему так ударились в липу, если она является золотым медоносом в Приморском крае. Вырубать ее для пчеловода все равно, что рубить сук, на котором сидишь».

Пчеловоды забили тревогу — знаменитый приморский мед может исчезнуть. С жалобой на варварскую рубку они обратились к властям края. Была создана специальная рабочая группа, в которую, кроме пасечников, вошли и экологи, и чиновники.

Валентин Карпенко, и.о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края: «Мы внесли все участки с произрастанием липы, где более активно происходит медосбор, где развито пчеловодство, внесли в лесной план в виде такого понятия, как «зоны покоя». Отныне арендаторы лесных участков не смогут на этих вести промышленную заготовку липы. Да, рубка лесных насаждений допускается, но липа так рубится только на подготовительные работы».

Пасечники уверены: бесконтрольное уничтожение липы может привести к тому, что с прилавков магазинов исчезнет уникальный приморский липовый мед. Ведь для того, чтобы пчелы смогли собирать пыльцу, липе нужно расти не одно десятилетие! Теперь же они надеются, что благодаря специальным зонам, где пасечники смогут заниматься медосбором, а лесозаготовщикам будет запрещено рубить деревья, им удастся сохранить уникальный сладкий продукт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]