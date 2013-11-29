Администрация Владивостока предлагает увеличить расходы городского бюджета на 100 млн. рублей

Администрация города Владивостока предлагает внести изменения в бюджета Владивостокского городского округа на 2019 год, увеличив расходы на 100 млн рублей. Об этом заявил на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока председатель комитета Владимир Исаков.

По словам первого заместителя главы администрации города Ольги Козерацкой, корректировка бюджета предусматривает увеличение доходной части на 100 млн. рублей за счет неналоговых доходов, поступивших от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Как сообщили в пресс-службе Думы Владивостока, дополнительные доходы планируется направить на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования в сумме 97 млн. рублей и на проведение праздника для выпускников школ города Владивостока в сумме 3 млн. рублей.

Кроме того, за счет экономии бюджетных ассигнований, возникшей в результате проведения закупочных процедур ГРБС «Управление муниципальной собственности г. Владивостока», предлагается 7,8 млн рублей направить на оплату исполнительных листов.

В связи с вносимыми изменениями основные параметры бюджета на 2019 год составят как по доходам, так и по расходам 21,04 млрд рублей.

Также в предлагаемом проекте МПА в составе ведомственной структуры бюджета Владивостокского городского округа устанавливается новый главный распорядитель средств бюджета Владивостокского городского округа (ГРБС) - управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока.

Указанные изменения отражены в проекте МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 14.12.2018 № 68-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

По итогам рассмотрения комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять данный документ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]