Туристический автобус опрокинулся на трассе Владивосток-Уссурийск, есть погибшие и пострадавшие

28 мая около 15.20 в Уссурийске на Владивостокском шоссе на 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток сошел с дороги междугородний рейсовый автобус марки "Киа Гранд Берд", двигавшийся в сторону Владивостока. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу по Приморскому краю, в результате происшествия два человека погибли.19 - пострадавших с различными травмами госпитализированы.

По инфорации primorye_online, в автобусе ехали китайские туристы. Всего в автобусе находилось 45 человек. По предварительным данным, один из погибших - водитель.



На месте аварии работают четыре бригады скорой помощи. Спасательные работы продолжаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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