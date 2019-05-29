Сообщество гидов в Приморье пополнилось новыми кадрами. Во Владивостоке завершила работу пятая “Школа экскурсоводов”, которая стала рекордной по числу участников. С дипломированными специалистами, влюбленными в родной город, познакомилась Елена Штылина.

От любви к родному краю до выбора профессии бывает достаточно сделать шаг, и они его уже сделали. Сразу 58 выпускников “Школы экскурсоводов” получают сертификаты о дополнительном образовании. Позади увлекательные лекции об истории Владивостока и Приморья, мастер-классы по ведению экскурсий и экзамены. Впереди — возможность делиться с другими ценным багажом знаний.

Елена Пикалева, выпускник “Школы экскурсоводов”: «Я рассказываю о России, о Владивостоке, об острове Русский, чтобы было, чем гордиться. Те, кто бывают во Владивостокской крепости, с гордостью говорят: «Наша крепость, самая большая в мире»».

Идея такого просветительского проекта родилась в стенах приморского музея имени В. К. Арсеньева пять лет назад, когда в дальневосточную столицу увеличился туристический поток. Штат экскурсоводов требовал пополнения и обучать гидов краеведы решили вместе с преподавателями высшей школы, историками, исследователями. Именно они учили смотреть на историю по-новому, испытывать особые чувства к Владивостоку и его судьбе.

Виктор Шалай, директор Приморского музея имени В.К. Арсеньева: «Это для нас возможность формировать свою аудиторию и свой штат сотрудников...»

Образовательно-практический курс длился три месяца, но для увлеченных людей он пролетел незаметно. И пусть не все из них начнут работать в сфере туризма, в приморском музее имени В.К. Арсеньева их ждут всегда, впрочем как и всех жителей Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]